Pavard: "On n’a peur de personne"

Auteur d’un but exceptionnel samedi lors de la victoire des Bleus contre l’Argentine en huitièmes de finale du Mondial (4-3), Benjamin Pavard ne se soucie guère de la présence d’Edinson Cavani, touché à une cuisse samedi face au Portugal, lors du quart entre la France et l'Uruguay.

"On n’a peur de personne. Messi, on l’a bien pris. Donc ce n’est pas Cavani ou Suarez qui va nous faire peur. On n’a pas les craindre, on est une équipe très forte", a déclaré le défenseur de Stuttgart, invité de l'émission Téléfoot sur TF1.