Pavard: "On avait un peu les jambes lourdes"

Après le match nul de la France face aux Etats-Unis, samedi soir à Lyon (1-1), Benjamin Pavard a tenté d'expliquer ce qui avait manqué aux Bleus lors de ce dernier match test avant le Mondial en Russie. "On a fait une bonne préparation physique et je pense qu'on avait un peu aussi les jambes lourdes, a déclaré le défenseur de Stuttgart en zone mixte. Ça s'est ressenti sur notre performance même si ça ne l'excuse pas."

Si le latéral droit des Bleus, passeur décisif samedi, estime également qu'il a manqué d'efficacité à ses partenaires, il s'attend à une rencontre du même type pour leur entrée en lice à la Coupe du monde.

"On va vite récupérer pour être prêt le jour J. Ça ressemble un peu (le match de samedi soir, ndlr) à l'Australie même si, selon moi, l'Australie est plus forte que les Etats-Unis, avec des joueurs très physiques", a conclu Pavard. Réponse dans six jours...