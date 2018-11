Pavard: "Je vous invite à voir mes matches"

Benjamin Pavard n'a pas trop aimé qu'on le titille sur son début de saison à titre personnel, mardi après France-Uruguay (1-0, amical) pour lequel il était encore titulaire. "J'ai fait quelques erreurs avec Stuttgart, je les assume entièrement", lâche-t-il d'abord sur Canal+ Sport, avant de corriger: "Mais je vous invite aussi à voir mes matches, vous verrez que les critiques ne sont peut-être pas conformes à ce que vous dites. Je le prends bien, je sais ce que je vaux. Je continue de bosser afin d'être le plus performant possible. Les critiques font partie du football, il faut assumer et répondre présent pour rectifier s'il y a une mauvaise passe."