Pavard: "C’est un truc de ouf !"

Auteur d’un but splendide contre l’Argentine (4-3), qui a permis aux Bleus de revenir dans le match à 2-2 dans ce premier huitième de finale de la Coupe du monde 2018, Benjamin Pavard peinait à réaliser après la rencontre.

"C’est quelque chose d’énorme. On mène 1-0, on se fait rejoindre et on perd 2-1. Et là, je crois que c’est pour l’instant le plus beau souvenir que j’aie. C’est un truc de ouf ! Je n’ai pas les mots. C’est que du bonheur d’égaliser", a-t-il réagi sur beIN SPORTS.

"Le ballon est venu, je l’ai pris comme il fallait. Je suis très content pour moi et tout le collectif. Je vais le revoir toute la nuit, je pense que je ne vais pas dormir parce que c’est un but magnifique et qui compte. Je pense que mes parents vont garder ça."