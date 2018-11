Pavard assume les critiques

L’image de porte-bonheur en a pris un coup, forcément. A Rotterdam, vendredi dernier, Benjamin Pavard (18 sélections, 1 but), comme tous ses coéquipiers tricolores présents sur la pelouse du stade De Kuip, n’a pas échappé au naufrage collectif des champions du monde, tombés (2-0) sans les honneurs face à une équipe des Pays-Bas en plein renouveau et qualifiée depuis aux dépens de l’équipe de Didier Deschamps pour le « Final Four » de la Ligue des nations en juin prochain.

Pavard (22 ans), révélation avec Lucas Hernandez de la campagne de Russie, héros du match d’anthologie face à l’Argentine pour sa fameuse « frappe de bâtard » passée à la postérité, a fini par s’incliner, lui qui n’avait jamais perdu en seize sélections avec France A. Pas plus qu’en sélections de jeunes. Comme la marque d’une fin d’état de grâce. Un lendemain de Coupe du monde délicat comme pour de nombreux Mondialistes, même si l’ancien Lillois fait en la matière sans doute figure de cas d’espèce. Il faut dire que Pavard a de quoi déchanter… D’abord parce que son club de Stuttgart, qui a tout fait pour le retenir à l’intersaison et s’en mord peut-être aujourd’hui les doigts – on a dit le Bayern prêt à des folies pour le recruter…-, vit une première partie de saison catastrophique en Bundesliga au point d'être aujourd’hui la lanterne rouge avec seulement deux victoires après onze journées (*).

Invitation à Stuttgart

Une descente aux enfers, qui n’est pas sans conséquence sur le rendement du défenseur, passé de l’euphorie d’un titre mondial au marasme d’une lutte contre la relégation. Sacré contraste. D’autant plus que Pavard continue d’évoluer en club dans l’axe de la défense, parfois même à gauche, et éprouve de toute évidence plus de difficultés à retrouver ses repères à ce poste de latéral droit qui est le sien en sélection. Et que Deschamps continue pourtant de lui attribuer sans réserve, malgré des prestations clairement en-deçà du Mondial. Au point que certains de ses détracteurs n’ont pas tardé à le taxer d’« imposteur démasqué ». Comme si sa participation à la conquête du titre suprême s’était faite sur un coup de chance…

"Je n’ai aucun souci avec la critique, avec vous les journalistes, les critiques ça fait partie du football, a assumé avec cran l’intéressé mardi, à l’issue de la victoire sur l’Uruguay (1-0). Dans les bons, comme dans les mauvais moments. Il faut assumer, répondre présent et toujours travailler pour sortir d’une mauvaise passe".

Et pas question de nier l’évidence de sa situation délicate avec Stuttgart. "C’est compliqué... C’est collectivement. Après, j’ai fait quelques erreurs avec Stuttgart, j’assume complètement. Mais c’est plutôt le collectif qui ne va pas", insiste-t-il. Pour mieux inviter les observateurs à poser un œil peut-être plus acéré sur la Bundesliga: "Je vous invite à venir voir les matches aussi et vous vous rendrez compte que ces critiques ne sont pas (aussi) affirmatives que ce que vous dites". Une manière habile de signifier que si la critique est aisée, l'art est difficile, et que parmi ces contempteurs, ils ne sont peut-être pas si nombreux à regarder chaque week-end les sorties du VfB et de son champion du monde.

(*) Stuttgart a perdu 7 matches et possède la 2e pire défense du championnat allemand avec 24 buts concédés avant la 12e journée ce week-end.