Paul Pogba lâché par le public ?

Les Bleus auraient difficilement passé une meilleure soirée vendredi, à Nice, pour leur deuxième match de préparation pour la Coupe du monde en Russie. Une victoire sereine (3-1) contre un rival autrefois honni, un certain enthousiasme manifesté par le public et les médias dont ils ne cessent de réclamer de la mansuétude - pour ne pas dire du supportérisme - que demande le peuple ? Paul Pogba est peut-être le seul à ne pas avoir quitté la pelouse de l'Allianz-Riviera avec le moral au beau fixe.

Auteur d'un match au mieux passable, le milieu de terrain de Manchester United a été étonnamment pris pour cible par la foule niçoise. D'abord après une tentative de lob de 40 mètres complètement ratée à la 75e minute, puis lors de son remplacement dix minutes plus tard. Des sifflets complètement inappropriés qui symbolisent néanmoins la chute de la cote de popularité de Pogba dans l'opinion publique. Le talent du garçon, réclamé à corps et à cris en sélection dès ses premiers pas avec la Juve, a toujours provoqué des attentes importantes. Mais le Francilien est passé, aux yeux des Français, du statut de chouchou extravagant du public à celui de starlette surcotée à la vitesse de l'éclair.

Mbappé comme bodyguard

La question de son niveau et de son impact chez les Bleus ne serait pas si épineuse s'il n'y avait pas la moindre alternative à son poste. Aujourd'hui, Didier Deschamps peut parfaitement aligner un entrejeu à trois sans l'ancien Turinois sans que cela créé d'émeute. Sur les deux premiers matches de préparation, un joueur comme Corentin Tolisso a parfaitement assumé la fonction de relayeur, apportant aussi bien un allant offensif qu'une garantie de justesse à la passe et en phase de récupération. Toutes ces qualités initialement présentes dans l'arsenal de Pogba et qu'il a dû mal à exprimer sous le maillot frappé du coq...

La chance de Paul Pogba réside dans le soutien que lui témoignent ses partenaires. Au sortir de la rencontre face à l'Italie, Kylian Mbappé est monté au créneau pour défendre son coéquipier. "On doit admirer son talent. Il a fait un bon match, mais je sais que les gens attendent tout le temps de lui un dépassement de fonction. Quoi qu'il fasse, vous direz toujours qu'il doit faire plus. Je pense qu'on doit surtout se dire qu'on a de la chance qu'il soit français. On doit admirer le joueur qu'on a", a demandé l'attaquant du Paris-Saint-Germain dans des propos relayés par L'Equipe.

La suite de sa préparation pour le Mondial et ses probables premiers pas dans la compétition dans le onze de Didier Deschamps permettront peut-être au Mancunien de reconquérir ceux qui ne le voient plus comme un élément indispensable du groupe. Quel que soit son avis sur la dureté du traitement qui lui est réservé par les uns et les autres, il n'appartient qu'à lui de changer la donne.