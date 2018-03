Pas si simple, ce 1er tour des Bleus 

Le 1er décembre dernier, à l’issue du tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2018 effectué au Kremlin, la France entière s’accordait à dire que les Bleus étaient vernis, une fois de plus épargnés par le hasard avec l’Australie, le Pérou et le Danemark en guise de futurs adversaires. Quatre mois plus tard, au vu des prestations calamiteuses de l’équipe de France contre la Colombie, vendredi dernier (défaite 2-3 au Stade de France), et face à la Russie ce mardi (victoire 1-3 à Saint-Pétersbourg), le risque d’excès de confiance n’existe probablement plus. Les joueurs de Didier Deschamps ne peuvent pas se le permettre.

Car dans le même temps, les nations promises aux Lloris et consorts, elles, ont brillé. Ou du moins tenu la route dans des matches relativement relevés. C’est le cas de l’Australie, qui après un net revers encaissé en Norvège (4-1) a parfaitement resserré les boulons devant une Colombie qui quatre jours plus tôt avait tombé la France. Ce avec les mêmes Falcao ou James Rodriguez sur le terrain (0-0). C’est le cas également du Danemark du redoutable Eriksen, qui dans la foulée d’un petit succès sur le Panama (1-0) a tenu tête à un Chili pourtant fort de ses meilleurs atouts offensifs: Vidal et Sanchez en tête. Une Roja qui venait alors de prendre le meilleur sur la Suède du côté de Stockholm (1-2).

Plus préoccupant encore pour les Bleus, l’état de forme d’un Pérou que l’on pouvait considérer comme le petit Poucet des représentants sud-américains en Russie cet été. Non contents d’avoir eu raison de la Croatie des Modric, Rakitic et autre Mandzukic samedi dernier (2-0), les Péruviens ont confirmé ce mercredi devant l’Islande, quart de finaliste de l’Euro 2016 (3-1). Avec toujours cet enthousiasme offensif qui à la lueur des lacunes défensives tricolores peut légitimement faire peur. La chance de la sélection de Deschamps, assurément, sera de débuter la compétition le 16 juin face à l’Australie, son opposant le plus faible a priori. Mais alors il ne faudra pas se louper. A fortiori avec l’imprévisible Pérou pour ultime adversaire en poule. Sinon les fantômes des Coupes du monde 2002 et 2010 ne manqueront pas de refaire surface.