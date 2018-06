Pas de match contre les U19 pour les remplaçants tricolores

Contrairement au lendemain des rencontres face à l’Australie et le Pérou, les remplaçants de l’équipe de France n’ont pas affronté les U19 du Spartak Moscou, ce mercredi, au lendemain du nul contre le Danemark (0-0).

Les 12 joueurs concernés, dont un Benjamin Mendy qui a joué 40 minutes la veille, ont quand même eu le droit à une séance intense sous la chaleur d’Istra. Après un toro et un exercice devant le but, un 5 contre 5 a été mis en place. L’équipe emmenée par Paul Pogba et Kylian Mbappé l’a emporté face aux gauchers Samuel Umtiti, Blaise Matuidi, Florian Thauvin et Nabil Fekir.

Jeudi, Didier Deschamps dirigera un entraînement à huis clos avec ses titulaires afin de préparer le 8e de finale contre l’Argentine, samedi à Kazan.