Nzonzi surpris par l’Argentine

Alors que l’équipe de France pourrait tomber sur l’Argentine en 8e de finale de la Coupe du monde, Steven Nzonzi a commenté les difficultés de l’Albiceleste, battue par la Croatie (3-0) jeudi.

"C’est vrai que, quand on regarde les individualités, ça peut être surprenant. Il n’y a pas de match facile et on l’a vu notamment pour l’équipe d’Argentine contre la belle équipe de Croatie", a lancé le milieu défensif, qui a également été interrogé sur Jorge Sampaoli, son coach de la saison 2016-2017: "Personnellement, j’ai eu une très bonne expérience avec lui à Séville, mais je ne sais pas comment ça se passe en sélection".

Lionel Messi et ses coéquipiers devront absolument dominer le Nigeria, mardi prochain, en espérant que l’Islande ne gagne pas contre les Croates, déjà assurés de finir premiers.