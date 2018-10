Ndombele: "Pas une fin en soi"

Appelé en équipe de France par Didier Deschamps suite au forfait de Corentin Tolisso pour les matches face à l'Islande (le 11 octobre en amical) et face à l'Allemagne (le 16 en Ligue des nations), Tanguy Ndombele a réagi à cette première convocation ce jeudi sur le site de son club, l'Olympique Lyonnais.

"C’est une fierté mais ce n’est pas une fin en soi. Je suis venu à l’OL pour passer des paliers. Je suis très heureux d’arriver en équipe de France pour représenter le pays. J’étais avec les Espoirs et de passer en A, c’est autre chose. Je ne m’y attendais pas si tôt. Les blessures ont accéléré cette première convocation. Je suis très heureux de faire partie de cette liste. On va prendre ce qu’il y a à prendre et faire ce que l’on sait faire sans se mettre de pression", a ainsi déclaré le milieu de terrain de 21 ans.