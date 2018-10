Ndombélé: "Je ressens moins de pression que les autres"

La blessure de Corentin Tolisso a fait un heureux en la personne de Tanguy Ndombélé ces derniers jours. Privé du champion du monde munichois, le groupe France a vu le milieu de terrain lyonnais fêter sa première sélection sous le maillot tricolore: une petite demi-heure à la place de Paul Pogba, une belle présence dans l’entrejeu et une participation active à la remontée des Bleus contre l’Islande, de 0-2 à 2-2.

La présence de l’ex-Amiénois en conférence de presse samedi n’avait, de fait, rien d’illogique. Jeudi soir, Ndombélé a été l’un des rares à réussir ce qu’il a entrepris, lui qui a reconnu une certaine facilité à entrer dans le match, eu égard à un score défavorable dont il n’était point responsable.

"Bon dans la percussion et la passe"

"Avant de rentrer, Didier Deschamps m’a dit de ne pas me prendre la tête et de jouer vers l’avant par la passe ou avec le ballon, a commenté le nouveau venu samedi. Paul (Pogba) m’a dit de faire plaisir aux gens", a-t-il enchaîné pour expliquer la décontraction qui fut la sienne au Stade de Roudourou de Guingamp. Des conseils du sélectionneur et d’un cadre du vestiaire qui, toutefois, ne suffisent pas à expliquer la tranquillité affichée par le joueur de 21 ans (22 dans deux mois) en Bretagne.

"Je suis jeune, j’ai une certaine insouciance, et je ressens certainement moins de pression que les autres, a affirmé Ndombélé. Je peux jouer plus libéré." Un sentiment de liberté qui provient également de l’assurance du joueur. "Je ressemble un peu à certains joueurs (du groupe, ndlr). Je suis bon dans la percussion et j’ai des qualités de passe", a-t-il indiqué sans jamais refuser les comparaisons avec Paul Pogba et N'Golo Kanté dont il dit faire l’objet.

"Je me dis que je l'ai mérité"

"Ça peut être un piège de penser que ça va toujours bien se passer", a cependant nuancé le natif de Longjumeau (91). "Je me dis que je l’ai mérité mais la carrière va vite dans les deux sens: je suis arrivé vite et je peux repartir très vite aussi. Il faut rester concentré, être sûr de soi et montrer ce qu'on sait faire", résume-t-il.

Il n’est pas sûr que Tanguy Ndombélé puisse le montrer à nouveau dès mardi soir contre l’Allemagne (Ligue des nations), notamment avec le retour attendu de N'Golo Kanté dans l’entrejeu, mais le Lyonnais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "On sait tous ce que ça fait ce maillot et j'espère que je pourrais le porter à nouveau, avoue-t-il. Si le coach me donne 30, 10 minutes, je prends tout. Je suis là pour apprendre." Et pour prendre.