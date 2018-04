Michel, la disparition d'un géant

Il y a beaucoup à dire et à écrire sur Henri Michel, décédé des suites d’une maladie à l’âge de 70 ans. Autant en joueur qu’en entraîneur, l’Aixois a fortement marqué le football français, dont les hommages ont très vite été unanimes sur les réseaux sociaux. Si son nom ne parle malheureusement pas aux plus jeunes, les moins vieux se souviennent surtout du sélectionneur qui a mené l’équipe de France à la troisième place du Mondial 1986, au Mexique. Le France-Brésil de Guadalajara, c’était lui. Le titre olympique de Los Angeles aussi, deux ans plus tôt (le seul de l’histoire des Bleus).

Les plus anciens, eux, auront sans doute du mal à dissocier la carrière du joueur de celle du coach. Car Henri Michel est tout simplement le plus grand joueur de l’histoire du FC Nantes. Il a été élu en ce sens ce week-end, hasard du destin, en tant que "Canari des 75 ans" (pour les 75 ans du club). Milieu défensif et capitaine, il a joué 16 ans en Loire-Atlantique (de 1966 à 1982) et y a décroché trois titres de champion de France (1973, 1977, 1980) et une Coupe de France (1979), disputant également une demi-finale de Coupe des Coupes en 1980.

Ce coup de pied rageur dans le banc avec le Maroc, en 1998...

Avec José Arribas, puis Jean-Claude Suaudeau sur la fin, il incarnait le jeu à la nantaise sur le terrain. Il a disputé 532 matches en Ligue 1 avec Nantes, record du club partagé avec Jean-Paul Bertrand-Demanes. En équipe de France (58 sélections), il a eu la malchance de traverser surtout les heures peu glorieuses des années 1960-70, mais a tout de même participé au renouveau entamé lors du Mondial 1978 en Argentine. Avec l’émergence de Michel Platini, qu’il dirigera donc ensuite en tant que sélectionneur. Coach des Bleus de 1984 à 1988, il a fini par prendre des décisions fortes qui se sont retournées contre lui, comme ce choix de laisser Eric Cantona sur la touche pour un France-Tchécoslovaquie amical.

"Il n'est pas loin d'un sac à merde" Eric Cantona

La réaction du joueur, à l’époque sur Antenne 3, reste dans toutes les mémoires: "Je lisais un truc de Mickey Rourke, parce que c’est un gars que j’adore, qui disait que le mec qui s’occupe des Oscars est un sac à merde. Je pense que Henri Michel n’en est pas loin." "Canto" avait pris un an de suspension. Plus tard, on se souvient aussi de ce coup de pied rageur dans le banc de touche avec le Maroc de Mustapha Hadji, lors du Mondial 1998 en France... Alors que les Marocains pensent se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à une victoire 3-0 contre l’Ecosse, seul un improbable succès de la Norvège face au Brésil peut, dans le même temps, éliminer le Maroc. C’est ce qui arrive sur un penalty extrêmement contesté dans les dernières minutes.

Il faudra plusieurs jours pour trouver un angle de caméra qui montrait le tirage de maillot manifeste et apaisait (un peu) la colère de tout un pays. Finaliste de la CAN 2006 avec la Côte d’Ivoire, il a dirigé à nouveau le Maroc en 2007-2008 - après son premier passage de 1995 à 2000 - écumant également les clubs du continent africain (Raja Casablanca en 2003-2004 puis en 2010, Zamalek en 2007 et 2009, Mamelodi Sundowns en 2008-2009). Dresser une liste exhaustive serait peine perdue (Cameroun en 1994, Tunisie en 2001-2002, Guinée équatoriale en 2010-2012, Kenya en 2012…). Le sourire et l’accent inimitables, ce n’était pas qu’un monument d’une autre époque. C’est aussi devenu un pionnier.