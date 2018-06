Messi, l'incomparable

Auteur d’une prestation cataclysmique face à l’Islande en ouverture de la Coupe du monde (0-0), Lionel Messi, qui avait notamment manqué un penalty, son pêché mignon, s’est depuis bien repris, ouvrant le score d’un magnifique but lors du match de la qualification contre le Nigeria (2-1).

"On sait qu’il peut élever son niveau et décider du sort du match, comme il a l’habitude de le faire"

Atout-maître d’une bien pâle Albiceleste, le quintuple Ballon d’or sera particulièrement surveillé par les Bleus samedi après-midi (16h heure française) lors du premier huitième de finale de ce Mondial russe. "On sait qu’il peut élever son niveau et décider du sort du match, comme il a l’habitude de le faire", a commenté en conférence de presse Hugo Lloris, après avoir souligné le caractère "unique" de la star du Barça: "On ne peut pas comparer un joueur à Messi."

S’il n’y pas de remède miracle pour stopper «la Pulga», Didier Deschamps pense néanmoins à "plusieurs solutions pour faire en sorte de limiter son influence." Même si c’est plus facile à dire qu’à faire… "Il n'y a qu’à regarder ses statistiques… L’idéal, dans l’absolu, c’est de le neutraliser. Mais on sait très bien qu’avec peu de choses, il est capable de faire la différence. Si on a déjà joué contre lui, il y a des situations qui peuvent se répéter, poursuit le sélectionneur tricolore. Mais Messi, c’est Messi. Et avec le talent qu’il a, ça peut vite faire des étincelles. C’est là-dessus où il est à part, parce qu’il est imprévisible."