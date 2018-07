Mendy: "On ne voulait pas rendre le trophée"

Réduit à un rôle de figurant durant cette Coupe du monde en Russie, Benjamin Mendy n’en a pas moins pleinement savouré le titre de champion du monde remporté par les Bleus face à la Croatie (4-2). Le latéral gauche de Manchester City était en effet extatique à l’heure de commenter la deuxième étoile remportée par les hommes de Didier Deschamps.

"C'est un truc de fou. Tout à l'heure, un ami m'a envoyé une photo quand j'étais jeune avec un maillot de l'équipe de France. J'avais du bleu blanc rouge sur la joue. C'était fou. Et là, on vit ce moment-là. C'est magnifique. Beaucoup de joueurs en rêveraient. J'étais ailleurs. C'est la plus belle coupe et en plus elle restera à la maison pendant quatre ans. A jamais ce groupe sera dans le cœur des Bleus", a-t-il ainsi expliqué au micro de beIN SPORTS.

Et l’ancien Monégasque d’enchaîner: "On a enfreint les règles, on ne voulait pas rendre la Coupe du monde. Demain, ce sera le feu dans toute la France. On est une vraie famille. Il y avait un très bon feeling, que des fous. Merci à tous et allez les Bleus. Ce sera un gros bordel sur les Champs."