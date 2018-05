Mendy: "Mbappé a les qualités pour être le meilleur joueur du monde"

De retour en équipe de France juste à temps pour la Coupe du monde après sa grave blessure au genou, Benjamin Mendy a retrouvé chez les Bleus son ancien coéquipier et ami à Monaco, Kylian Mbappé.

S'il n'hésite jamais à taquiner le jeune attaquant du PSG, le défenseur de Manchester City se montre aussi admiratif: "On discute souvent, il est très mature pour son âge même s'il n'aime pas qu'on parle d'âge. Il est allé vite, mais il a les qualités pour être le meilleur joueur du monde un jour. Il apporte beaucoup à cette équipe de France, il peut faire de très belles choses. Dans cette sélection, on laisse tenter les joueurs offensifs. Il est intelligent, il lâche le ballon au bon moment et si parfois il peut en faire un peu trop, il n'y a pas de problème, on peut en discuter avec lui".