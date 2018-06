Mendy, Matuidi et Giroud relégués sur le banc ?

On passe aux choses sérieuses. Après avoir posé ses valises à Istra, à l’Ouest de Moscou, l’équipe de France a eu le droit à un premier entraînement léger lundi puis à une séance plus intense mardi devant un public en délire. Didier Deschamps a profité d’un entraînement à huis clos, ce mercredi, à trois jours d’affronter l’Australie, pour réaliser une mise en place tactique. Visiblement, l’équipe-type des Bleus n’est toujours pas définie à quelques heures du début de la Coupe du monde…

Le sélectionneur tricolore est parti pour faire plusieurs changements dans son onze de départ par rapport à celui qui a débuté contre les Etats-Unis (1-1), samedi dernier. En défense, aux côtés de Raphaël Varane et Samuel Umtiti, les doublures Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont intégré l’équipe des titulaires. Djibril Sidibé, touché à un genou, a néanmoins repris l’entraînement, alors que Benjamin Mendy, qui n’a pas joué durant 9 mois cette saison, n’est peut-être pas prêt physiquement pour débuter une compétition si importante.

Dans l’entrejeu, Blaise Matuidi, aligné face aux Américains, est bien parti pour perdre sa place au profit de Corentin Tolisso. Paul Pogba et N’Golo Kanté sont donc les incontournables de ce milieu à trois. Enfin, dans le secteur offensif, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont combiné avec Ousmane Dembélé et non Olivier Giroud, qui arbore toujours un bandage à la tête. "La Dèche" est intervenu de nombreuses fois pour replacer ses joueurs dans le nouveau système qu'il a mis en place avant ce Mondial.

L'équipe probable : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Tolisso, Kanté, Pogba - Griezmann – Dembélé, Mbappé.