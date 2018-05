Mendy: "Je peux être fier de moi"

Si son retour en équipe de France pouvait susciter des inquiétudes après une grave blessure au genou et sept mois loin des terrains, Benjamin Mendy a mis tout le monde d'accord lundi soir au Stade de France face à l'Irlande (2-0), pour le premier match de préparation des Bleus à la Coupe du monde. Solide et tranchant sur son côté gauche, le joueur de Manchester City a prouvé qu'il était bien (et de loin) le meilleur joueur français à son poste. "J'ai eu de très bonne sensation, j'ai énormément travaillé pour revenir. Je n'ai ressenti aucune douleur. Je me sentais très bien", a réagi le principal intéressé, qui n'a pas ménagé sa peine pour être prêt physiquement.

"C'était dur sur le coup, mais je l'ai pris comme il fallait. Je pense que je peux être fier de moi, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette préparation physique (...) Dès que je suis tombé, ma première question au médecin a été de savoir si je pouvais jouer la Coupe du monde. Il m'a dit que c'était possible si je travaillais dur. Dès que je suis sorti, j'ai commencé à travailler sur mon lit. J'avais envie d'aller dans cette histoire. Je n'avais que cet objectif".

Un retour au premier plan salué par ses coéquipiers tricolores, dont Adil Rami: "J’ai parlé un peu avec lui. Je le félicite, il a travaillé énormément pour revenir au plus vite. Son travail a payé, on le voit sur notre dernier match où il a été très, très bon. Il est présent à l’entraînement, bien frais athlétiquement. Ça fait plaisir". Très actif sur les réseaux sociaux et habituel bout-en-train dans un groupe, l'ancien monégasque, outre ses qualités sur le terrain, a aussi un rôle à jouer dans le vestiaire: "C'est vrai que j’aime m’exprimer, discuter, rigoler, mais on est tous des leaders dans cette équipe".

Une nouvelle génération de joueurs aux qualités indéniables qui semble soudée et rêve d'imiter ses aînés: "En 1998, j'avais quatre ans, mais j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. Partout en France, c'était quelque chose de fou, les joueurs sur les Champs-Elysées. C'est motivant, ça donne envie. On veut pourquoi pas faire la même chose. C'est dans la tête de chaque joueur". En attendant l'entrée en lice des Bleus le 16 juillet face à l'Australie, les hommes de Didier Deschamps ont rendez-vous avec l'Italie vendredi soir à Nice. Une nouvelle occasion de parfaire les automatismes: "Avant un événement comme la Coupe du monde, tu es obligé de créer une identité de jeu, arriver avec une palette de jeu. Le coach en a discuté avec certains cadres". Après le 4-4-2 en losange utilisé face à l'Irlande, le sélectionneur va-t-il revenir au 4-3-3 ? Pour Benjamin Mendy, ce sont les deux systèmes que les Bleus vont privilégier en Russie.