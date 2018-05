Mbappé peut faire encore mieux

Cela peut lui arriver fréquemment, lui le prodige âgé de seulement 19 ans. Lundi soir, face à l’Irlande (2-0), Kylian Mbappé a été le joueur le plus dangereux de l’équipe de France, mais n’a pas marqué ni offert de but. "Un attaquant se doit d’être décisif", a-t-il reconnu après la rencontre, avant de poursuivre son autocritique: "des fulgurances, c’est bien, mais ce n’est pas ça qui vous fait gagner un match. Ce qui vous fait gagner un match, c’est quand le ballon passe la ligne et c’est donc le plus important. Les fulgurances vous mettent en confiance et peuvent vous rendre efficace".

S’il sent qu’il doit faire ce geste sur le terrain, il le fait

Malheureux dans ses tentatives au but, l’attaquant du PSG a aussi enchaîné les gestes techniques superflus au fil de la rencontre. Son sélectionneur ne le blâme pas, bien au contraire. "Il est dans la créativité. C’est comme il le sent. L’idéal, c’est d’y associer l’efficacité. Il aurait pu marquer, il a d’ailleurs marqué un but qui n’était pas hors-jeu. Il crée des décalages par sa vitesse. Je ne vais pas le brider. Il est heureux et ça se voit, il a du jus. Je ne vais pas l’épurer. S’il sent qu’il doit faire ce geste sur le terrain, il le fait", a lancé Didier Deschamps.

En somme, Kylian Mbappé a carte blanche pour faire la différence avec le ballon. Contre les Irlandais, le natif de Bondy a même eu encore plus de responsabilités puisqu’il a évolué dans l’axe (et non sur l’aile droite) dans le 4-3-1-2 mis en place par "La Dèche". Le jeune phénomène l’assure, il "joue où il y a de la place" car "tout [lui] va". Et dire qu'il a même l'intelligence de reconnaître les progrès qu’il lui reste à faire afin de devenir aussi décisif que dangereux...