Mbappé, le phénomène international

"Mbappé, à chaque fois qu’on l’attend dans un match, il vient au stade avec son lit." Interrogé sur La chaîne L’Equipe avant le huitième de finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine, l’ancien international sénégalais El-Hadji Diouf, particulièrement circonspect, ne s’attendait visiblement pas à ce que le jeune attaquant réussisse une telle performance samedi à Kazan. Où il a "fermé des bouches", selon son coéquipier Paul Pogba.

Auteur d’un doublé, et d’une prestation exceptionnelle, lors de cette victoire 4-3 des Bleus, le joueur du PSG a donné des cauchemars à ceux de l’Albiceleste à Kazan. Qui, s’ils ne découvraient pas le phénomène, ont forcément dû être impressionnés, à l’image de leurs compatriotes journalistes. Dans le quotidien Olé, "l’irrésistible" Mbappé, qui obtient la note parfaite (10), est ainsi comparé à Maradona et Pelé, lui qui est devenu le plus jeune joueur depuis le Brésilien à inscrire deux buts dans un match éliminatoire du Mondial.

Le "successeur" de Messi ?

Toujours en Amérique du Sud, Globoesporte (Brésil) l’a trouvé "impressionnant" lors de ce véritable "show". De l’autre côté de l’Atlantique, les Espagnols de Marca reviennent sur sa "course mémorable" amenant l’ouverture du score sur penalty d’Antoine Griezmann, où il a "laissé derrière lui tous ses rivaux comme dans un jeu vidéo", alors que AS souligne qu’il a "éclipsé" Lionel Messi. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque "un phénomène", qui rappelle le Brésilien Ronaldo mais "avant les blessures."

Pour les Allemands de Der Spiegel, Lionel Messi a tout simplement fait face à son "successeur" samedi, alors que le Daily Telegraph (Angleterre) insiste sur son incroyable pointe de vitesse: "Il va tellement vite qu’il donne l’impression que les joueurs rapides sont lents, comme Kyle Walker l’an dernier au Stade de France, et que les joueurs lents sont statiques." Enfin, au Japon, Kayako Kimura, qui suit le Marseillais Hiroki Sakai à l’année pour l'agence de presse Kyodo News, vante les mérites de cet "extraordinaire dragster."