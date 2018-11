Mbappé: "Le jour où je mettrai 60 buts..."

"C'était un non match, on s'est complètement loupé." Les premiers mots de Kylian Mbappé n'étaient pas vraiment positifs dimanche à Clairefontaire. L'équipe de France a été battue aux Pays-Bas deux jours plus tôt (2-0), elle a bu la tasse dans le jeu et son avenir en Ligue des nations dépend désormais d'un succès allemand contre ces mêmes Oranje lundi. De fait, l'attaquant du PSG était venu à la rencontre des journalistes pour faire amende honorable.

Toujours très loquace et détendu dans cet exercice, l'attaquant tricolore a d'abord multiplié les lapalissades pour évoquer la notion de l'effort. Le trop grand "confort" pointé par Didier Deschamps ? "C'est son point de vue", dixit Mbappé mais "il faut le respecter ça parce que s'il vous le dit c'est qu'il vous envoie un message, un avertissement." Une nonchalance liée à la clôture des votes pour le Ballon d'Or ? "On ne peut pas se permettre de lever le pied parce que les votes sont terminés, dit-il aussi. Ce serait vraiment un manque de respect pour tous les gens qui nous soutiennent et pour nos coéquipiers. A aucun moment j'ai levé le pied."

"On a tous des envies, mais..."

Il a fallu une question sur un scénario imaginaire pour que le masque se brise un peu. Aimerait-il être exempt des tâches défensives ? "Vous voulez que je vous dise la vérité ? Oui, mais ce n'est pas possible, a lâché le Parisien, avant d'enchaîner. Il n'y a que deux joueurs qui ne défendent pas dans le monde et ce sont des joueurs qui mettent 60 buts (par saison, ndlr)." Plus éloquent dans le domaine de la fiction, qui de fait ne s'accompagne pas des polémiques du réel, Mbappé a poursuivi son idée. "Le jour où je mettrai 60 buts par saison, on pourra peut-être amener la discussion, a-t-il avoué. Après l'envie, on a tous des envies mais ce n'est pas pour autant qu'elles se réalisent."

Et en attendant qu'un tel jour arrive, le mea culpa, même de forme, fera l'affaire. "Si l'équipe en a besoin, il faut le faire car pour gagner vous avez besoin de 11 joueurs qui défendent, affirme donc Mbappé. C'est sûr que parfois il y a des manques, on ne va pas se mentir. Mais ça se travaille." De quelle manière ? L'interrogation était certainement trop concrète...