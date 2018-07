Mbappé: "Je vais faire la fête comme tout le monde"

Sur la victoire

"Le plus important, c’est de gagner la Coupe du monde. Je suis très content."

Sur son but

"Marquer dans une finale, c’est toujours particulier. J’ai toujours travaillé pour arriver à des moments comme ça. Mais ce n’est pas fini, il faut continuer car j’ai l’ambition d’aller plus loin. Je veux aller jusqu’où mes limites me le permettent. Gagner une Coupe du monde aussi jeune, ça vous entrouvre d’autres portes. Je suis encore au début du chemin, malgré le fait qu’on ait accompli de grandes choses. Je peux et on peut faire beaucoup plus."

Sur son calme

"Je suis très content, comme tout le monde. Je vais faire la fête comme tout le monde. Après, on est tous dans des cas différents, comme Adil, qui a travaillé toute sa carrière pour en arriver là. Moi, j’en suis au début, j’ai toute une histoire à écrire et ce n’est que le début. J’ai toujours été prêté mentalement pour faire de belles choses. Après, il faut le montre. Entouré de bons coéquipiers, je suis libéré et je prends du plaisir. C’est le plus important."

Sur le Ballon d’Or

"La compétition est finie et il y a de grands joueurs. C’est sûr, la Coupe du monde va jouer en ma faveur mais je ne pense pas trop à ça."

Sur ses ambitions avant le Mondial

"Avoir des qualités, ça ne fait pas tout. Il faut savoir déjà que vous avez des qualités. Je pense que c’est une base. Il faut y croire. Dans une telle compétition, ce n’est pas forcément le plus beau qui gagne, c’est aussi celui qui y croit le plus. C’est sûr que de le dire en début de compétition, ça peut paraître hautain. On peut nous prendre pour un fou. Mais on s’aperçoit aujourd’hui qu’on n’est pas des menteurs."