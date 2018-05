Mbappé : "Je n’étais pas inquiet"

"J’ai regardé l’annonce de la liste dans la loge, sur le smartphone de mon père. Quand j’ai vu mon nom en minuscule, j’ai ressenti un petit truc", a-t-il confié à L’Equipe, reconnaissant ne pas s’être fait trop de souci quant à sa présence dans le groupe retenu par Didier Deschamps.

"Je n’étais pas inquiet, mais j’étais impatient. Car on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis donc soulagé et je vais me rendre avec le plein de confiance, d’énergie et de détermination au rassemblement, à Clairefontaine", a-t-il ajouté.