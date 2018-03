Mbappé: "Je ne cours pas après les records"

Double buteur mardi en Russie (1-3), Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à inscrire deux réalisations en équipe de France depuis la fin de la guerre. Un accomplissement qui ne l' pas chamboulé plus que cela lorsqu'il en a pris connaissance au micro de TF1. "C'est bien, je suis content, mais l'important c'était de gagner. Je ne cours pas après les records. Je me suis senti bien, car j'ai joué avec des joueurs avec lesquels il est facile de combiner. Ousmane Dembélé, Anthony Martial qui est un grand joueur... Il y a des automatismes à créer mais c'est un bon début".