Mbappé: "Il y a encore des détails à régler"

Tenue en échec par les Etats-Unis samedi soir (1-1), l'équipe de France a conclu son troisième match test pour le Mondial sans forcément se rassurer. "C'était un match un peu particulier, on a eu une grosse domination, on s'est fait piéger mais on a su réagir", a résumé pour sa part Kylian Mbappé, à chaud, lors de la traditionnelle zone mixte d'après-match.

"Ce n'est pas un message que l'on veut véhiculer : il y a encore des détails à régler, a-t-il poursuivi. Vous (les journalistes, nldr) et nous, on l'a vu, mais on a aussi vu d'autres choses. Bien sûr qu'il faudra faire plus à la Coupe du monde mais ces matches de préparation servaient d'abord à se préparer et il y a beaucoup de positif à en tirer."

Les Bleus débutent leur Mondial, contre l'Australie, dans six jours, avant de défier le Pérou (21 juin) puis le Danemark (26 juin) en Russie.