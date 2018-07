Mbappé est un phénomène !

La France savait son immense talent, l’Europe a pu mesurer son potentiel lors de ses premières joutes continentales sous les couleurs de Monaco et du PSG, le monde entier connaît désormais le nom de Kylian Mbappé ! A 19 ans et 207 jours seulement, la pépite de Bondy caracole déjà au sommet du monde. Avec un rôle prépondérant dans la conquête de cette deuxième étoile tricolore puisque l’intéressé, élu meilleur jeune du tournoi par la Fifa, a inscrit la bagatelle de quatre buts dans ce Mondial 2018. Tous dans le jeu !

Après avoir trouvé la faille contre le Pérou lors de la phase de poules, puis marqué un doublé face à l’Argentine en huitièmes, Mbappé a frappé devant la Croatie, ce dimanche à Moscou, devenant ainsi le plus jeune buteur dans une finale de Coupe du monde depuis le légendaire Pelé lors du sacre du Brésil en 1958 (17 ans et 8 mois). Sa vitesse de pointe - jusqu’à 37 km/h relevés contre l’Argentine ; record égalé en Coupe du monde – et le tranchant de ses dribbles chaloupés (32 réussis durant la compétition selon Opta, là encore un record) ont du reste épaté la planète football, et bien au-delà.

"C’est un phénomène, il va nous faire du bien pour quelques années encore", notait après coup sur beIN SPORTS Samuel Umtiti. Mbappé, lui, avait réagi quelques minutes auparavant à cette consécration précoce sur l’antenne de TF1, plein de lucidité comme toujours: "J’avais affiché mes ambitions avec ce collectif au début du Mondial. La route était longue mais ça valait le coup, on est champions du monde ! On est fiers de rendre les Français heureux, on était conscients qu’on avait ce rôle à remplir, les gens oublient un peu leurs problèmes, c’est tout bénef pour tout le monde." Et de conclure quant à son histoire propre: "Je ne voulais pas être juste de passage dans le football, je veux être là pour longtemps. Champion du monde, c’est déjà bien…"