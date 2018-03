Mbappé en mode records

Habitué à battre des records de précocité en Ligue des champions, Kylian Mbappé est bien parti pour faire de même en équipe de France. Rare satisfaction tricolore, mardi, lors du match face à la Russie, l’attaquant parisien a en effet dépoussiéré les livres d’histoire.

Deuxième plus jeune joueur à avoir porté le maillot de l'équipe de France depuis l'après-guerre, le record étant détenu par Maryan Wisnieski depuis 1955, puis plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France depuis plus de 50 ans et Georges Lech, qui avait ouvert son compteur face à la Suisse en 1963, Kylian Mbappé est cette fois devenu le plus jeune joueur à inscrire un doublé avec l'équipe de France depuis l'après-guerre. En plus, après son premier but, d’avoir été le plus jeune buteur de l'équipe de France lors d'un match à l'extérieur depuis René Gérard (18 ans et 284 jours), buteur en Allemagne en mars 1933.

Je ne cours pas après les records. Kylian Mbappé

Des records auquel l’ancien Monégasque n’a pas manqué de réagir à l’issue de la rencontre. "C'est bien, je suis content, mais l'important c'était de gagner. Je ne cours pas après les records, a-t-il ainsi expliqué au micro de TF1. Je me suis senti bien, car j'ai joué avec des joueurs avec lesquels il est facile de combiner. Ousmane Dembélé, Anthony Martial qui est un grand joueur... Il y a des automatismes à créer mais c'est un bon début."

#RUSFRA 0-1

A la 40è, Mbappé est bien servi par Pogba : il déboule, élimine son adversaire direct d'une feinte de frappe... avant de frapper croisé ! Le gardien russe est pris à contre-pied, ça fait 1-0 pour les Bleus !

Revoir ce but ici ⏬⏬https://t.co/g4klGw2tsq — Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

#RUSFRA 83è

OH CE BIJOU !! Matuidi trouve Mbappé dans la surface russe. Il envoie son adversaire direct en tribune d'un délicieux passement de jambe, et sa frappe soudaine passe entre les jambes de Lunev, ça fait 3-1 !

Revoyez ce but SUPERBE ici ⏬⏬https://t.co/FnGu8SpB0N — Téléfoot (@telefoot_TF1) 27 mars 2018

Un besoin d’automatisme d’autant plus évident que le jeune Tricolore évoluait pour la première fois en pointe avec les Bleus. Tout n’a certes pas été parfait, le jeune Parisien ayant bien du mal à combiner avec Anthony Martial et Ousmane Dembélé, fantomatiques dans leur couloir respectif et ayant tendance, dès lors, à "dézoner", soit en revenant dans sa moitié de terrain, soit en occupant le couloir gauche, mais ses échanges avec Paul Pogba ont été pour le moins prometteurs. Et donnent envie de le voir aligné en pointe dans un 4-4-2 avec Antoine Griezmann à ses côtés. "Lorsqu'on a un match difficile, on joue en 4-3-3, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Moi ça me gêne. Je pense que l'équipe de France est meilleure en 4-4-2", a d’ailleurs regretté Jean-Michel Larqué au micro de RMC.