Mbappé élu meilleur jeune du Mondial

A 19 ans, Kylian Mbappé est déjà champion du monde ! Buteur en finale et auteur d’un tournoi abouti qui l’a vu trouver le chemin des filets à quatre reprises (un but contre le Pérou en poule et un doublé face à l’Argentine en huitièmes en plus de sa réalisation du jour), l’attaquant parisien hérite naturellement du trophée de meilleur jeune joueur de la compétition décerné par la Fifa.