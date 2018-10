Mbappé, des statistiques à améliorer

Parmi les champions du monde les plus en vue depuis le début de saison, Kylian Mbappé, quatre jours après son incroyable quadruplé face à l’Olympique Lyonnais (5-0), sera évidemment particulièrement attendu ce jeudi face à l’Islande. Et ce d’autant plus que l’attaquant parisien devrait être aligné en pointe à la place d’Olivier Giroud. Un positionnement qui n’a pas toujours réussi à l’ancien Monégasque malgré son doublé inscrit face à la Russie en amical (0-2). Dix-huit mois seulement après sa première cape, Kylian Mbappé honorera face à l’Islande sa 25e sélection. Et ce à seulement 19 ans et 10 mois. Une performance forcément exceptionnelle. Mais après 24 sélections, Kylian Mbappé n’affiche en revanche que neuf buts à son compteur. Ce qui est loin de constituer un record.

Ainsi à titre de comparaison, si l’attaquant parisien fait mieux que Zinédine Zidane (5 buts après 24 sélections), Olivier Giroud (5 buts) ou Jean-Pierre Papin (7 buts) et aussi bien que Thierry Henry (8 buts), il est en revanche en retard sur David Trezeguet (11 buts) et surtout sur Michel Platini (14 buts). Un repositionnement dans l’axe pourrait néanmoins l’aider à affoler les compteurs. Tout du moins si l’on en croit Antoine Griezmann. "Il me rappelle Cristiano quand il était à Manchester United. Cristiano, c'était le gars qui jouait sur le côté, qui dribblait beaucoup et qui marquait, mais qui ne cherchait pas forcément le but. Et quand Kylian fera ce que Cristiano a fait à Madrid, c'est-à-dire ne penser qu'au but, il va en mettre cinquante, pareil", a-t-il ainsi récemment confié à France Football.