Mbappé: "De la chance que Pogba soit français"

Kylian Mbappé a affiché son soutien à Paul Pogba, vendredi, au sortir de la victoire (3-1) de l'équipe de France face à l'Italie. Chahuté par le public niçois après une frappe ratée dans le dernier quart d'heure et au moment de quitter la pelouse quelques minutes plus tard, le milieu de terrain de Manchester United a été ardemment défendu par son partenaire en sélection.

"On doit admirer son talent. Il a fait un bon match, mais je sais que les gens attendent tout le temps de lui un dépassement de fonction. Quoi qu'il fasse, vous direz toujours qu'il doit faire plus. Je pense qu'on doit surtout se dire qu'on a de la chance qu'il soit français. On doit admirer le joueur qu'on a", a demandé l'attaquant du Paris-Saint-Germain dans des propos relayés par L'Equipe.