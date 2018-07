Troisième joueur du PSG à être sacré champion du monde après Raï (1994) et Ronaldinho (2002), comme Presnel Kimpembe et Alphonse Areola, Kylian Mbappé est également le deuxième joueur de Ligue 1 à inscrire un but en finale de Coupe du Monde après Jorge Burruchaga, buteur en 1986 avec l’Argentine face à l’Allemagne alors qu’il évoluait au FC Nantes.