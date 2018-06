Mbappé a toujours rêvé du numéro 10

En conférence de presse, mercredi en Russie, Kylian Mbappé a expliqué comment il a récupéré le numéro 10 de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2018.

"Je le voulais et il était libre. Il n’y avait personne à l’horizon, alors je l’ai pris, je joue avec. Je le vois plus comme un gamin qui a aimé ce numéro et qui joue aujourd’hui chez les grands. C’est un numéro historique pour les Français, mais ça ne changera rien pour moi", a lancé le joueur du PSG, tout sourire.

Mbappé est d’ailleurs fier d’avoir été encensé par Zinédine Zidane récemment: "Tout le monde est unanime sur le personnage, sur le joueur, c’est quelqu’un qui a inspiré tout le monde. C’est une fierté de recevoir des louanges de sa part, ça donne envie de continuer à être performant et de recevoir d'autres louanges de l'idole".