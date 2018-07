Le petit Kylian Mbappé a fait des émules parmi les Bleus. Il y a peu, Le Parisien nous apprenait que le feu-follet du PSG reversait l’ensemble de ses primes internationales à des associations caritatives – soit 20 000 euros par match environ – un geste qui valait également pour son enveloppe personnelle dans cette Coupe du monde, intégralement reversée à Premiers de cordée, une association œuvrant auprès des enfants hospitalisés ou handicapés. Or le patron de la FFF, Noël Le Graët, révèle ce dimanche que tous les joueurs de l’équipe de France ont décidé d’apporter leur pierre à l’édifice.

"On a créé ça au niveau de l’ensemble du groupe: les joueurs reverseront une partie de leur prime à une association", dixit le président de la fédération dans les colonnes du Journal du Dimanche, tout en confirmant l’extrême générosité du benjamin de la sélection tricolore: "Mbappé, lui, va plus loin. Dernièrement, ses parents m’ont dit: 'Noël, ce n’est pas raisonnable. Il gagne des sommes folles, il ne faut pas qu’il prenne l’argent. Il est trop jeune, il en a assez.' Il a pris cette option-là, et chacun est libre."

300 000 euros par tête en cas de sacre

S’ils ne sont pas tous prêts à renoncer de la sorte à la totalité de leur pécule, les Bleus sont de nature généreuse, souligne Noël Le Graët. "Thauvin, par exemple: j’ai appris qu’il allait régulièrement à l’hôpital de Marseille voir des enfants malades. Seulement, il le fait avec beaucoup de discrétion. De manière collective, les joueurs et le staff de l'équipe de France ont également prévu de déduire une partie de leurs potentielles primes pour alimenter un pot commun à destination des autres membres de la FFF qui ont accompagné les Bleus dans cette aventure russe."

Conformément aux négociations menées en amont par les cadres de l’équipe tels que Hugo Lloris, Raphaël Varane ou Blaise Matuidi, les joueurs toucheront 30% des gratifications globales allouées par la Fifa à la Fédération française de football à l’issue de la compétition. S’ils triomphent le 15 juillet prochain, les Paul Pogba et consorts devraient ainsi percevoir quelque 300 000 euros chacun.