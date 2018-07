Mbappé a failli ne pas jouer la finale

Kylian Mbappé a joué blessé, touché au dos, et la demie et la finale de la Coupe du monde en Russie, nous apprend L’Équipe ce samedi. La nouvelle star du football français – et international – s’était bloquée trois vertèbres, rien que cela, à la veille d’affronter la Belgique dans le dernier carré (1-0), révèle le journal.

Qui raconte la scène quand l’attaquant du Paris Saint-Germain se réveille: "Au moment de sortir de son lit et de saisir des effets personnels pour (…) sa douche, (il) fait un faux mouvement, ressent une vive douleur (…), entend comme un bruit de claquement et s’effondre (…). Incapable de se lever, il peine à saisir son téléphone pour appeler Franck Le Gall". Franck Le Gall, le médecin des Bleus.

Un secret bien gardé

On comprend mieux maintenant pourquoi "Kiki" ne s’est pas entraîné avec le groupe ce jour-là à Saint-Pétersbourg, ni d’ailleurs de la semaine. Son mal est tenu secret. Par l’encadrement tricolore, mais aussi par lui-même. À son arrivée au stade, le gamin de Bondy, 19 ans, serre les dents et évite de boiter devant les caméras, de plus en plus braquées sur lui. La presse et, surtout, les Diables Rouges ne doivent pas être mis au courant.

Jusqu’à tard dans la nuit, puis très tôt le lendemain matin (et jusqu’au bout du tournoi), peut-on lire dans le quotidien, il sera manipulé par l’ostéopathe de la sélection, Jean-Yves Vandewalle. Mbappé aurait donc joué blessé, ou du moins fort diminué, et la demie et la finale. Sans rien laisser transparaître. Le numéro 10, loin d’être à 100%, prendra de vitesse Jan Vertonghen et Mousa Dembélé sur sa première course du match face aux Belges, marquera contre la Croatie (4-2), sera élu meilleur jeune de la compétition et décrochera la deuxième étoile de la France… Il faut souffrir pour être beau !