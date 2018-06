Matuidi: "On va aider Pogba à être meilleur"

A l'approche du dernier match de préparation des Bleus contre les Etats-Unis, samedi soir à Lyon, et de la Coupe du monde à compter du 14 juin, l'équipe de France doit aussi composer avec un vaste débat autour de Paul Pogba. Pour Blaise Matuidi, son coéquipier chez les Bleus va prochainement prouver sa vraie valeur.

"C’est quelqu’un qui a du tempérament, c’est quelqu’un qui veut aller toujours plus loin, toujours plus haut ; je pense qu'il a parfois besoin de se mettre un peu cette pression-là, estime le Turinois sur les ondes de RTL. C’est ce qu'il l'a fait évoluer dans sa carrière... Il a besoin de cette pression-là, qui est positive pour lui parce qu'il assume. Le plus important c’est d’assumer. Il faut que on soit unis tous ensemble. Nous on va aider Paul à être meilleur, et lui va nous aider aussi".