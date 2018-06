Matuidi: "On est conscients qu'on peut faire mieux"

Blaise Matuidi a retrouvé sa place jeudi en équipe de France, à l'occasion de la victoire des Bleus 1-0 contre le Pérou (deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2018). "On est conscients qu’on peut faire mieux dans le jeu, mais on a répondu présent dans le combat, admet l'ancien Parisien sur beIN SPORTS. On peut s’améliorer, on va travailler dans ce sens. Même dans les temps faibles, on a su faire le dos rond et rester solides. Surtout, on n’encaisse pas de but." Les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.