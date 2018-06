Matuidi: ''Ne pas me demander de faire un passement de jambes''

Au-delà de sa situation dans le groupe des Bleus en ce début de Coupe du monde, Blaise Matuidi est également revenu, tout sourire, sur son style de jeu, notamment sa combativité sur le terrain.

"Ça fait partie de mes qualités aujourd’hui parce qu’il ne faut pas me demander de faire un passement de jambes ou un sombrero, ce n’est pas mon point fort. Vous le savez et j’en suis conscient. Je sais ce que je sais faire, c’est ce qui a fait ma carrière et je joue là-dessus", a lancé le milieu des Bleus, avant d’évoquer son apport offensif: "Si je peux ajouter des projections, c’est bien. J’ai toujours beaucoup progressé là-dessus, à Paris et à la Juventus. C’est important car le football évolue, les milieux de maintenant ne sont pas ceux d’hier. Il faut progresser dans ce sens-là et on peut toujours faire mieux".

Entré à la 70e minute contre l’Australie (2-1), samedi à Kazan, lors de la première rencontre de l’équipe de France en Russie, le joueur de la Juventus pourrait réintégrer le onze de départ face au Pérou, jeudi.