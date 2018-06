Matuidi "n'a pas compris" son carton jaune

Blaise Matuidi a reçu un carton jaune lors du succès des Bleus sur l'Argentine (4-3), ce samedi en huitième de finale de la Coupe du monde. Un avertissement, son deuxième depuis l'entame du Mondial, qui devrait le priver du quart de finale. A moins que l'équipe de France ne fasse appel et obtienne gain de cause.

Les Tricolores n'ont pas vraiment goûté cette sanction survenue à la 72e minute. Idem pour le principal intéressé. "Moi non plus je n'ai pas compris, a-t-il confirmé au micro de beIN SPORTS. J'étais en train d'appeler Otamendi parce qu'il avait fait une énorme faute (sur Griezmann, ndlr) et je n'ai pas compris la réaction de l'arbitre."