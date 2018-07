Materazzi supporter de la Croatie

Inoubliable trublion qui lors de la finale du Mondial 2006 fit dégoupiller Zinedine Zidane, Marco Materazzi ne manque jamais une occasion depuis de troller l’équipe de France et son ancien n°10 – en atteste cette mosaïque chez lui immortalisant le fameux coup de tête que lui asséna Zizou.

Aussi l’intéressé a-t-il choisi son camp pour cette finale de Coupe du monde entre la France et la Croatie, sans pour autant dénigrer le onze tricolore. "Je n’ai pas le moindre doute. Je suis du côté des fans de l’Inter. Et pas parce que j’ai quelque chose contre les Français, pas du tout. Cela a été dit et écrit à cause de ce qu’il s’est passé en 2006, mais j’adore la France et la considère comme l'un des favoris pour la victoire dans la compétition", dixit l’ancien défenseur italien dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

"L’équipe de Deschamps est plus complète que la Croatie, elle réalise des choses simples sur le terrain. En-dehors de Mbappé, elle est sans doute moins inspirée, mais je dois la féliciter parce que c’est une belle équipe. Et pour moi, ce n’est certainement pas une surprise. Avant le début de la Coupe du monde, je l’avais placée parmi les favoris avec le Brésil, l’Angleterre, la Croatie et la Belgique. Je ne m’étais pas trompé."