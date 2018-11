Martial de retour chez les Bleus ?

Plus vu en équipe de France depuis le 27 mars dernier et un match amical en Russie, Anthony Martial devrait être rappelé par Didier Deschamps jeudi, lors de l’annonce de la liste pour la rencontre de Ligue des nations contre les Pays-Bas, le 16 novembre à Rotterdam, et le match amical face à l’Uruguay, quatre jours plus tard au Stade de France.

C’est "la tendance" selon RMC, alors que l’attaquant de Manchester United, auteur de 5 buts lors des 4 derniers matches de Premier League, est en grande forme.