Mandanda: "Rabiot est un grand garçon…"

Invité à réagir à la décision d’Adrien Rabiot de refuser le rôle de suppléant que lui avait confié Didier Deschamps, Steve Mandanda a exprimé son incompréhension, sans pour autant accabler le milieu de terrain du PSG. "Ça fait deux jours que l’on parle beaucoup de ça. Nous, on en a parlé le premier jour du rassemblement et moi, comme la plupart, je ne l’aurais pas fait", a-t-il déclaré.

"Mais ‘Adri’ est un grand garçon, a ajouté le gardien des Bleus, qui sera la doublure de Hugo Lloris lors de cette Coupe du monde 2018 en Russie. Il a pris cette décision, c’est un choix qu’il doit assumer. Nous, on ne se préoccupe que d’une seule chose: se préparer au mieux pour cette compétition. Et on ira là-bas avec ceux qui veulent y aller, pour faire du mieux possible."