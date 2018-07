"Magique !", "Fiers", "Encore !"... La revue de presse du sacre

On ne change pas un titre entré à la postérité. Ou tout du moins sa thématique. Il y avait eu «Pour l’éternité», il y a vingt ans, après la première victoire de la France en Coupe du monde, il y a désormais «Un bonheur éternel», le titre qui barre la une de L’Equipe ce lundi, photo d’Hugo Lloris brandissant le trophée au milieu des Bleus.

UN BONHEUR ÉTERNEL



Voici la Une du journal L'Équipe du 16 juillet 2018 ! pic.twitter.com/okmYebCOx5 — ⭐ L'ÉQUIPE ⭐ (@lequipe) 15 juillet 2018

Et à l’instar du quotidien sportif, la presse hexagonale rivalise de titres plus extatiques les uns que les autres. «Encore !», jubile ainsi Libération tandis que pour Le Figaro, «Le jour de gloire est arrivé», le logo du plus ancien quotidien français se parant pour l’occasion de bleu, blanc, rouge. Et pour Le Parisien comme pour L’Humanité, la France a ce lundi «La tête dans les étoiles».

A la une de «Libé» ce lundi : «Encore !»https://t.co/miRvuo97tU pic.twitter.com/RlP0c7Y8Im — Libération (@libe) 15 juillet 2018

Et la presse régionale est à l’unisson. «Merci », scandent ainsi La Voix du Nord et Ouest-France tandis que La Provence barre sa une d’un «Fiers !». Pour Sud-Ouest, «Le monde est bleu» alors que pour Corse-Matin, c’est tout simplement «Magique ». Le Dauphiné parle, lui d’un «Jour de gloire ».

⭐⭐ FIERS ! ⭐⭐ ️ Notre Une de ce lundi 16 juillet 2018 pic.twitter.com/cMQnV7AnC3 — La Provence (@laprovence) 15 juillet 2018