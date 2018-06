Macron: "Benzema ? Si un joueur ne prend pas avec le collectif..."

Présent mardi à Clairefontaine, pour rendre visite aux Bleus, Emmanuel Macron a accepté de livrer une interview à TF1. Dans l'émission téléfoot, il a (entre autres) été interrogé sur l'absence de Karim Benzema en Bleu. "Moi, je suis Président de la république, je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France, a-t-il dans un premier temps rétorqué. C'est lui qui est en charge de composer son équipe, c'est Didier Deschamps et j'ai confiance en lui." Et Macron de glisser toutefois une petite interprétation quant à l'absence du Madrilène. "Cela n'enlève rien aux qualités de Karim Benzema, dans son équipe, il rayonne dans le championnat espagnol depuis plusieurs années mais après il y a un cadre, il y a des règles, il y a un sélectionneur. Et, vous savez, un sélectionneur il sait que même un joueur très talentueux, si ça ne prend pas avec le collectif, ça peut tout désagréger."