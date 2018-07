M. Pitana de retour au sifflet pour la finale

Pas sûr que cette nouvelle réjouisse Kylian Mbappé… La Fifa a choisi jeudi l’Argentin Nestor Pitana pour arbitrer la finale de la Coupe du monde, dimanche à Moscou. Une finale qui opposera alors l’équipe de France à son homologue croate. Or cet officiel avait déjà été désigné pour œuvrer sur le quart de finale des Bleus contre l’Uruguay. Un bon souvenir, globalement, pour des Français vainqueurs 2-0 de la Celeste. Si ce n’est que la pépite tricolore suscitée s’était accrochée durant cette rencontre avec l’homme en noir…

Après un léger accroc avec Cristian Rodriguez, l’attaquant du PSG en avait quelque peu rajouté et ainsi provoqué une vive altercation entre les deux camps. M. Pitana alors avait brandi un carton jaune à son encontre. Un avertissement sur lequel Kylian Mbappé était revenu à l’issue de la partie, manifestement vexé. "Si j’ai des reproches à faire, c’est à l’arbitre. Pendant tout le match, il n’a pas arrêté de me parler- 'arrête de faire ci, arrête de faire ça' - je crois qu’il avait quelque chose contre moi." Et d’ajouter: "Ce n’est pas grave, je n’ai pas fait attention. Le plus important, c’était de gagner le match. Moi, j'ai gagné. L’arbitre, je l’aurai oublié demain…"

A la lueur des désignations opérées ce jour par la Fifa, cette déclaration prend un sens inattendu. M. Pitana, il est vrai, s’était révélé plutôt tatillon avec les joueurs de Didier Deschamps lors de leur quart contre la Celeste, et plutôt patient avec des Uruguayens très vite entrés dans le vif du sujet. Reste un arbitre international reconnu, expérimenté, qui en 2014 déjà avait officié sur le quart de finale de Coupe du monde perdu par les Griezmann et consort contre l’Allemagne. Après avoir donné les coups d’envoi de Russie-Arabie saoudite (5-0) et Mexique-Suède (0-3) lors de la phase de poules, du huitième entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4 tab à 3) et du fameux quart des Bleus, l’ancien prof de sport argentin s’apprête à arbitrer pour la cinquième fois dans ce Mondial. Il sera assisté de ses compatriotes Hernan Maidana et Juan Belatti, et du Néerlandais Bjorn Kuipers en tant que quatrième arbitre.