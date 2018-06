Lloris, un capitaine fragile ?

A 31 ans, Hugo Lloris vit peut-être l'une des saisons les plus compliquées de sa carrière professionnelle. Le gardien de but du Hotspur de Tottenham et de l'équipe de France n'a sans doute jamais été aussi critiqué depuis qu'il s'est imposé parmi les meilleurs d'Europe à son poste. Tant et si bien que le Français n'est désormais plus cité comme une référence parmi les numéros 1, à qui les observateurs préfèrent des Jan Oblak, Thibaut Courtois, David De Gea ou Manuel Neuer. L'ancien dernier rempart de l'Olympique Lyonnais est moins en vue, moins décisif, et commet surtout plus d'erreurs.

Samedi soir, sur la pelouse du Groupama Stadium, Lloris a encore failli, cette fois avec les Bleus contre les Etats-Unis (1-1). Certes peu aidé par Djibril Sidibé et Samuel Umtiti sur l'action décisive, il se fait surprendre à son premier poteau par Julian Green. Une boulette impensable pour un gardien de but professionnel, qui plus est au niveau international. Cette approximation n'est malheureusement pas un cas isolé le concernant, puisqu'il a été pointé du doigt cette saison en Premier League pour des boulettes qui ont directement offert quatre buts aux adversaires des Spurs... Depuis son arrivée sur les bords de la Tamise à l'été 2012, Hugo Lloris a permis aux opposants de Tottenham de marquer à 14 reprises sur ses erreurs.

A l'échelle des Bleus, on se souvient qu'en Suède il y a un an, il avait dû endosser une grande partie de la responsabilité de la défaite (2-1)... Pourtant, à aucun moment Hugo Lloris n'a vu son statut remis en question par le sélectionneur, son brassard de capitaine aidant aussi beaucoup. En son temps, Steve Mandanda avait lui perdu la place de numéro 1 suite à des erreurs commises sous la direction de Raymond Domenech. "Je n’ai pas été bon quand il le fallait. J’avais cette place et je regrette de ne pas l’avoir gardée", rappelait le portier de l'OM il y a quelques années, désormais contraint d'évoluer dans l'ombre avec Alphonse Areola. Hugo Lloris, intronisé parmi les capitaines par Laurent Blanc à partir de 2010, a depuis rendu de fiers services aux Bleus malgré ces performances mitigées des derniers mois. Il est donc récompensé en retour par une confiance presque totale du sélectionneur. Mais pour combien de temps encore si d'aventure il ne devait pas redresser la barre ? Faut-il encore, le cas échéant, que ses concurrents directs en équipe nationale puissent se poser en véritables prétendants...