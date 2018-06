Lloris répond aux critiques

Un peu coupable sur certains buts encaissés par l'équipe de France lors des matches de préparation à la Coupe du monde, Hugo Lloris ne se soucie guère des critiques qu'il a reçues ces derniers jours.

"Ça fait partie de notre métier. Qu’elles soient justes, injustes, fondées, infondées, le plus important est de répondre sur le terrain. A titre personnel, l'importent est de ne pas entrer dans cette polémique, rester professionnel et avoir les idées claires", a lancé le gardien des Bleus, qui "s’attend à tout type de scénario" et compte "répondre présent", contre l'Australie samedi midi.

Pour sa première conférence de presse en Russie, le capitaine tricolore a ainsi affirmé que son équipe avec "beaucoup d’ambition" mais qu’elle devait "démontrer son niveau à chaque match", tout en donnant "du plaisir à ses supporters en essayant de se surpasser".