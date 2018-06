Lloris rejoint deux champions du monde 1998

Petit évènement, vendredi soir à l’Allianz Riviera. Titularisé par Didier Deschamps pour le match amical entre l’équipe de France et l’Italie disputé chez lui, à Nice, Hugo Lloris est un peu plus entré dans l’histoire des Bleus.

Avec désormais 97 sélections au compteur, le gardien et capitaine tricolore (31 ans) a effectivement rejoint deux champions du monde 1998, Laurent Blanc et Bixente Lizarazu, parmi les joueurs les plus capés.

Le portier de Tottenham a désormais dans le viseur… "DD", qui compte 103 sélections. Le top 5 est composé de Lilian Thuram (142), Thierry Henry (123), Marcel Desailly (116), Zinedine Zidane (108) et Patrick Vieira (107).