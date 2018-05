Lloris regrette le choix de Rabiot

A l’instar de Lucas Hernandez ou Nabil Fekir, Hugo Lloris ne comprend pas la décision d’Adrien Rabiot de refuser sa place parmi les 11 suppléants en vue de la Coupe du monde. Surtout, le capitaine des Bleus regrette la façon de faire du milieu parisien.

"Je peux comprendre la déception d’être réserviste, après c’est la forme qui n’est pas bonne", a-t-il ainsi confié au Figaro.

Et le joueur des Spurs d’ajouter: "Je pense que la façon n’est pas la mieux appropriée. Cela fait partie des choix du sélectionneur qui peuvent se discuter mais surtout se respectent. La meilleure façon de montrer son mécontentement c’est en l’actant sur le terrain, en étant professionnel et en essayant de donner tort à son sélectionneur et entraîneur. Maintenant, Adrien est un jeune joueur..."