Lloris: "On ne s’y croit pas encore"

Hugo Lloris comptait parmi les Bleus malheureux défaits en finale de l’Euro 2016 il y a deux ans. Aussi le capitaine et portier français prend-il soin de préciser que rien n’est encore fait dans ce Mondial 2018, à la veille de la grande finale qui dimanche opposera à Moscou son équipe à la Croatie.

"Pour être honnête, on est dans notre bulle. On est au courant de ce qui passe en France, encore plus avec les images qu’on a pu voir après la victoire face à la Belgique. Mais on ne s’y croit pas encore, assure le gardien de but de Tottenham. Demain, l’adversaire sera de grande qualité, il a autant de mérite que nous de se retrouver en finale. La Croatie a démontré qu’elle avait des valeurs physiques et mentales incroyables et il faudra une grande équipe de France."

Et l’ancien Niçois et Lyonnais de marteler: "L’équipe est assez tranquille depuis le début du tournoi, je ne sais pas si on a conscience de notre parcours mais c’est mieux ainsi. Les mots du coach et les mots du président sont importants, l’encadrement nous permet de nous mettre dans les meilleures conditions, il y a cette volonté de se surpasser et de relever tous les défis. C’est certainement le match le plus important de notre carrière… on sera prêts mentalement et prêts physiquement !"