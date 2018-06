Lloris mérite-t-il les critiques ?

"Sur le but, on est un peu attentistes. Je ne vois pas le départ du ballon, et ça ne suit pas derrière…" Questionné, au micro de TF1, sur le but italien vendredi dernier à Nice, où les Bleus se sont imposés en match de préparation (3-1), Hugo Lloris avait, très succinctement, accepter d’évoquer sa propre responsabilité. Une responsabilité clairement engagée pour le capitaine tricolore, qui a relâché un coup franc de Mario Balotelli avant que Leonardo Bonucci n’envoie le ballon au fond des filets.

Régulièrement agacé, au cours de la saison, par les questions sur les erreurs qu’il a pu commettre avec Tottenham, dont cinq ont directement coûté un but aux Spurs, et qui ont été beaucoup plus médiatisées que ses exploits, Lloris, dont la plus grosse boulette en équipe de France reste sa relance ratée en Suède l’an dernier, peut compter sur le soutien de ses coéquipiers, et notamment celui d’Alphonse Areola, un troisième portier des Bleus qui s’est exprimé devant les médias jeudi à Clairefontaine.

On a totalement confiance en lui Raphaël Varane

"On est difficile avec Hugo. C’est un gardien de très grande qualité, qui l'a montré par le passé et qui le montre toujours. C’est le capitaine et un joueur très important dans le groupe. Il fait partie de ceux qui vont nous sauver et nous aider à gagner les matches", a ainsi déclaré le Parisien, des propos qui font écho à ceux de Raphaël Varane, prononcés deux jours plus tôt sur le même podium: "Tout le monde a droit à l’erreur. C’est notre capitaine, c’est un pilier de notre équipe. On a besoin de lui, de sa qualité de joueur et de sa qualité humaine. Hugo a toute notre confiance et celle du sélectionneur. C’est le message qu’on doit lui transmettre: on a totalement confiance en lui."

Pour Nicolas Dehon, ancien entraîneur des gardiens du PSG et de l’OM, l’ancien Lyonnais n’est pas fautif sur le but transalpin: "Je ne crois pas. Il est masqué au départ et c’est vraiment compliqué de repousser le ballon vers l’extérieur." Interrogé dans L’Equipe, Dehon ne se fait d’ailleurs pas de souci pour un gardien généralement irréprochable dans les grandes compétitions internationales: "Mentalement, rien ne le perturbe. Il commet une erreur ? Il est déjà dans l’action suivante ou dans le match d’après."