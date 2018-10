Lloris: "Ça lance ma saison"

Hugo Lloris et l'équipe de France ont eu le dernier mot face à l'Allemagne, mardi dans le cadre de la Ligue des nations (2-1). Un succès d'importance pour les Bleus dans un duel entre les deux derniers champions du monde. Le portier des Bleus en a profité pour faire le plein de confiance. "Oui, forcément, c’est toujours un plaisir de porter le maillot des Bleus, mais cela donne encore plus de responsabilités. On est attendu individuellement et collectivement, il faut répondre présent. Ça lance ma saison et on va continuer avec Tottenham en ayant le rassemblement de novembre en tête pour finir le travail", a expliqué le capitaine tricolore.